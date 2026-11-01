Стилист Лисовец призвал выбирать цвет по ощущениям, а не трендам

При выборе оттенков в одежде и интерьере необходимо учитывать индивидуальные особенности и личные ощущения, а не модные предписания. Об этом ИА НСН заявил эксперт моды Владислав Лисовец.

Стилист подчеркнул, что следовать рекомендациям институтов вроде Pantone не стоит, поскольку тренды быстро сменяются. По его словам, на выбор цветовой гаммы влияют внешность, характер и настроение человека, а в интерьере — параметры комнаты и освещение. Лисовец признал, что готовые ориентиры помогают многим людям, однако единого универсального цвета для всех быть не может.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская рассказала о планах выбирать национальный цвет года на основе отечественной палитры.