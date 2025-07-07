Стилист Лисовец призвал подходить к формированию гардероба осознанно

По словам Лисовца, даже профессиональные люди могут ошибаться при выборе одежды. Он рекомендует подходить к покупкам осознанно, чтобы вещи не пылились в шкафу.

«Самое главное правило — не слишком наряжаться, потому что очень многие в гонке за тем, чтобы выделиться, начинают покупать вещи, думая, что это стильно. На самом деле, это просто очень ярко и нарядно. И получается чуть-чуть перебор», — говорит Лисовец.

Стилист советует прежде всего пересмотреть свой существующий гардероб и подумать, с чем можно сочетать новую вещь: «Смотрите, что у вас уже есть в гардеробе. Покупая вещь, думайте, с чем вы ее будете носить, куда вы ее будете носить, насколько это будет уместно, потому что пляжные шорты в городе — это не совсем правильно или наоборот вечернее платье днем — это всегда выглядит немного странно».