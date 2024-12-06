Стилист Лисовец посоветовал уделять внимание не цвету одежды, а силуэту

Институт цвета Pantone признал главным цветом 2025 года шоколадно-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse. Он может быть одним из самых универсальных в гардеробе и визуально не добавляет возраста. Об этом заявил модный эксперт Владислав Лисовец в интервью «Национальной службе новостей» .

По словам специалист, стоит уделять внимание не оттенку цвета одежды, а ее силуэту. Лучше отдать предпочтение более элегантным моделям.

Если говорить о сочетании, то к коричневому подойдут бордовые, зеленые и желтые тона. При этом сохраняется тренд на выделение одного цвета. Оттенки красного тоже продолжат пользоваться актуальностью в следующем году, добавил Лисовец.