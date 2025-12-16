Стилист Лисовец посоветовал отказаться от броских и вульгарных нарядов для корпоративов

Многие россияне уже начали готовиться к новогодним корпоративам. Как правильно подобрать одежду для такого мероприятия, рассказал стилист Владислав Лисовец в беседе с Life.ru .

По словам специалиста, рабочий стиль и праздничный костюм существенно отличаются друг от друга, поэтому на вечеринке есть шанс продемонстрировать свою индивидуальность и чувство стиля.

«Не приветствуются слишком вульгарные наряды, ни в коем случае не стоит использовать „все лучшее и сразу“. То есть не пытайтесь выглядеть броско, ярко или вульгарно», — предупредил эксперт.

Он пояснил, что такой образ способен негативно отразиться на имидже. Кроме того, яркий наряд будет выглядеть очень потрепанным уже через несколько часов.