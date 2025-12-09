Стилист Лисовец отнес неон и розовые оттенки к антитрендам зимы 2025–2026

Зимой 2025–2026 годов стиль диктует новую эстетику выбора цветовой гаммы, отдавая предпочтение утонченной элегантности и натуральным оттенкам. Какие цвета уже считаются неактуальными, рассказал стилист Владислав Лисовец в беседе с Ura.ru .

В список антитрендов специалист включил неон, а также фисташковые, бледно-голубые и кислотные оттенки. То же самое касается розового, особенно пудрового и пастельного.

По словам эксперта, современная мода стремится к гармонии с природой, предпочитая натуральные и глубокие краски. Сейчас популярны землистые тона, терракотовые и хаки-палитры, придающие образу силу, солидность и природную красоту.