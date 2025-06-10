Стилист Лисовец отметил, что цены на одежду выросли из-за отсутствия конкуренции

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в беседе с ИА НСН на мероприятии Marie Claire Blogger Party 2025 высказал мнение о том, что в настоящее время наблюдается тенденция к ношению самых разнообразных вещей, включая элементы гардероба из различных исторических эпох.

Стилист подчеркнул, что в России наблюдается интересный феномен: люди часто носят одинаковую одежду, что связано с наличием большого количества отечественных брендов и отсутствием зарубежных.

«Слушайте, сейчас модно все: с цветочком, с бантиком, с платочком. Сейчас такое крутое время, когда можно носить все, начиная с 80-х — 2000-х. Времена непростые, лучше из одежды ничего не выбрасывать, а все-таки оставлять на всякий случай», — отметил эксперт.

Лисовец также добавил, что, несмотря на развитие российских брендов, на рынке все еще не хватает разнообразия, а цены на одежду возросли из-за отсутствия конкуренции.