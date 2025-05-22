Стилист Лисовец объяснил интерес россиян к предметам класса люкс желанием подчеркнуть статус

Эксперт моды Владислав Лисовец поделился мнением о тенденциях российского рынка одежды и аксессуаров, подчеркнув активное возрождение стиля нулевых годов. Об этом он рассказал в интервью ИА НСН.
Несмотря на то, что многие западные бренды покинули российский рынок, продажи предметов роскоши продолжают уверенно расти. Согласно данным аналитического агентства Fashion Consulting Group, премиум-класс составил около 12% от общего объема продаж fashion-индустрии за первые месяцы 2025 года, увеличив свою долю на два процента по сравнению с предыдущими показателями.
Владислав Лисовец объясняет интерес россиян к предметам класса люкс желанием подчеркнуть собственный социальный статус, хотя этот тренд не имеет отношения к финансовым возможностям покупателей. По словам эксперта, дорогие аксессуары стали символом успеха в обществе.
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