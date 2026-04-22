Стилист Лисовец объяснил феномен Бенджамина Баттона у миллениалов модой нулевых

В интернете набирает популярность явление, которое называют «феноменом Бенджамина Баттона»: миллениалы публикуют свои подростковые фотографии и обнаруживают, что в более зрелом возрасте они выглядят моложе, чем в юности. В беседе с Life.ru мнение высказал стилист Владислав Лисовец.

Специалист объяснил это явление модой того времени. По его словам, объемные прически, тяжелый макияж, перламутровые губы и тени, обесцвеченные волосы создавали более взрослый образ.

«2000-е — это очень вульгарное время, время розового цвета», — отметил эксперт.

По его словам, несмотря на возвращение моды нулевых, современная молодежь выглядит в ней естественно. Это связано с тем, что молодые люди сегодня не стремятся к идеально «вылизанной» внешности и не любят агрессивный макияж.