Стилист Лисовец объяснил, что интерес молодежи к подделкам брендов связан с попыткой самоутвердиться за счет одежды
Копии брендовых вещей чаще всего покупает молодежь, которая пытается самоутвердиться за счет одежды. Об этом ИА НСН заявил эксперт моды Владислав Лисовец.
Поводом для комментария стали данные сервиса «Авито» о росте спроса на аналоги популярных марок: на площадке размещено около 30 тысяч объявлений со словом «аналог», в основном в мужской и женской одежде.
По словам Лисовца, демонстрация логотипов в соцсетях — простой способ самоутверждения, который с внутренним взрослением обычно проходит. Стилист отметил, что современные реплики ходовых аксессуаров и футболок порой сложно отличить от оригинала, но призвал не пытаться удивлять окружающих вещами.