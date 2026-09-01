Стилист Лисовец назвал элегантность главным трендом осени 2026 года

Стилисты рассказали NEWS.ru о главных трендах этой осени. На смену оверсайз-фасону пришли элегантные и женственные силуэты. Эксперты поделились советами, как адаптировать гардероб к погодным условиям и подобрать одежду, которая подчеркнет индивидуальность и комфорт.

По словам стилиста Владислава Лисовца, самый главный тренд осени 2026 — элегантность. Оверсайз уходит на второй план, уступая место более собранным, женственным силуэтам. Анна Скороходова добавляет, что трендовыми станут «собранная женственность» и «нарочитая небрежность».

Среди популярных фасонов — жакеты с гипертрофированной линией плеч и подчеркнутой талией, укороченные модели с басками. В моде платья и юбки с драпировками, объемными рукавами и выразительным силуэтом. Брюки — узкие, облегающие по фигуре. Возвращаются брюки со штрипками.

Материалы и фактуры: в тренде твид во всех вариациях, бархат, жаккард, стеганые куртки и жилеты, а также кожа и мех. Обувь и аксессуары: мюли вместо лоферов, обувь с анималистичным принтом, крупные заметные броши.

Люся Купцова, стилист и тренер по управлению впечатлением, советует строить осенний гардероб из трех слоев: первый слой — майка, футболка, лонгслив; второй слой — рубашка, трикотажный жилет, пиджак, поло, кардиган; третий слой (по необходимости) — плащ, куртка, теплая рубашка.

Советы стилистов помогут подобрать одежду, которая будет соответствовать индивидуальным особенностям и погодным условиям. Важно помнить, что мода — это не только следование трендам, но и возможность выразить свою индивидуальность.