Стилист Кузнецова посоветовала выбирать для театра классический стиль одежды

Современный театральный этикет стал мягче, сохранив при этом традиционные нормы поведения. Людей в чрезмерно простой повседневной одежде могут попросить удалиться из зала. Об этом рассказала рассказала стилист-имиджмейкер и fashion-аналитик Елена Кузнецова в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, посетителям желательно придерживаться классического стиля, к которому относятся элегантные платья, костюмы или вечерний комплект.

«Во все времена в театре принято считать недопустимыми спортивные костюмы, сандалии, шорты, майки и одежду, которая выглядит слишком повседневно или неряшливо», — предупредила эксперт.

Кроме того, Кузнецова посоветовала прихватить с собой минимум вещей: маленькую сумочку или клатч, билет и программу спектакля. Еду, напитки (за исключением воды), большие предметы и габаритные сумки лучше оставить дома, ведь они могут создавать неудобства окружающим.