Стилист-имиджмейкер Ксения Куценко рассказала « Москве 24 » о самых распространенных ошибках, которые совершают при покупках одежды. Среди них — отсутствие четкого плана.

Специалист подчеркнула важность предварительной подготовки к шопингу для получения удовольствия и пользы от процесса.

«Он должен начинаться дома с анализа гардероба и составления шопинг-листа. Нужно подумать, что еще необходимо докупить, чтобы с уже имеющимися вещами можно было получить новые образы», — пояснила эксперт.

Важно понимать, с чем связано желание приобрести конкретную вещь, с какими предметами гардероба она будет сочетаться и как комбинироваться, добавила Куценко.