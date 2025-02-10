Стилист Куценко: отсутствие четкого плана — основная ошибка во время шопинга
Стилист-имиджмейкер Ксения Куценко рассказала «Москве 24» о самых распространенных ошибках, которые совершают при покупках одежды. Среди них — отсутствие четкого плана.
Специалист подчеркнула важность предварительной подготовки к шопингу для получения удовольствия и пользы от процесса.
«Он должен начинаться дома с анализа гардероба и составления шопинг-листа. Нужно подумать, что еще необходимо докупить, чтобы с уже имеющимися вещами можно было получить новые образы», — пояснила эксперт.
Важно понимать, с чем связано желание приобрести конкретную вещь, с какими предметами гардероба она будет сочетаться и как комбинироваться, добавила Куценко.