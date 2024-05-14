Стилист Крученьска заявила, что яркий наряд говорит об открытости женщины | 360°

Общество 14 мая 2024, 12:59 Стилист Крученьска заявила, что яркий наряд говорит об открытости женщины

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По цвету гардероба женщины можно многое узнать о ее характере. Об этом Lenta.ru рассказала стилист Елена Крученьска.

Она объяснила, что яркие цвета обычно выбирают открытые женщины, которые любят повышеное внимание к своей персоне.

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«Если вы одеваетесь ярко и любите разноцветные вещи, окружающие могут чувствовать ваше хорошее настроение и открытость», — подчеркнула стилист.

Как добавил сайт KP.RU, мешковатая одежда и оверсайз выдают любительницу комфорта и уюта.

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