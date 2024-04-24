Стилист Краснова: повязки и кепки будут в тренде весной и летом 2024 года | 360°

24 апреля 2024, 11:48
Стилист Краснова: повязки и кепки будут в тренде весной и летом 2024 года
Стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова в беседе с изданием «Москва 24» перечислила головные уборы, которые будут актуальны в весеннем и летнем сезоне 2024.
Эксперт порекомендовала обратить внимание на шапочки с пайетками, вязанные крючком, а также на повязки, косынки и кепки. Сочетать первые можно как с брючным костюмом, так и с джинсами и платьем. А вот косынка добавит шарма образу с джинсами в тандеме с блузой.
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Что касается повязок, можно выбрать тканевую с ярким узором и носить ее с легким летним нарядом, добавила Краснова.
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