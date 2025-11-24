Стилист Кожемяк рассказала, что сапоги с прямым носом и вязаные косынки станут трендом этой зимы

«Вечерняя Москва» пообщалась со стилистом и историком моды Ксенией Кожемяк и выяснила, какие вещи будут актуальны в зимнем сезоне.

По словам специалиста, при выборе зимней куртки стоит обратить внимание на наполнитель. Натуральный пух обеспечивает отличную теплоизоляцию, но требует специального ухода. Шерсть — более теплый вариант, который хорошо впитывает влагу и быстро сохнет. Синтетические наполнители, такие как синтепон, полиэстер и изософт, легкие, обладают высокой теплоизоляцией и влагостойкостью.

Не стоит забывать про термобелье. Оно бывает синтетическое, натуральное и гибридное. Для занятий спортом лучше выбирать синтетику, а для прогулок — хлопок или шерсть, отметила газета «Петербургский дневник».

В этом сезоне актуальны сапоги с прямым или острым носом, а также вариант с широким голенищем. Тренды этой зимы — меховой воротник или огромный капюшон с мехом. Теплый воротник не только эффектно смотрится, но и защищает шею от морозов. А большой капюшон заменит шапку для тех, кто ее не любит.

Новый тренд среди модниц — пальто макси с узкой талией. Длина должна быть ниже бедра или макси (до щиколоток). Можно выбрать яркий цвет или остановиться на классических оттенках. Силуэт должен быть прямой или приталенный с объемными плечами.

Еще один хит сезона — плотная вязаная косынка. Она прекрасно заменит шапку в местах, где нет сильных морозов, добавила Кожемяк.