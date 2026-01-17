Стилист Koszarek назвала темные джинсы и лаконичные кроссовки трендами 2026 года

Бывший VIP-стилист Nordstrom и популярный fashion-эксперт Sandy Koszarek перечислила тренды 2026 года. Об этом сообщил peterburg2.ru .

По словам специалиста, темные джинсы станут настоящим маст-хэвом в 2026 году. Именно этот оттенок денима выглядит особенно современно и универсально, считает эксперт.

Она также предложила обратить внимание на лаконичные кроссовки. Такие модели с низким профилем легко вписываются в любой образ — от классических брюк до джинсов.

Жакеты с высоким воротом — практичный и элегантный тренд. Такой фасон не только защищает от ветра и холода, но и смотрится очень элегантно.