Стилист Кошелева предложила включить элементы тематических нарядов в повседневную одежду

Стилист и fashion-аналитик Ксения Кошелева поделилась с KP.RU советами по выбору одежды для тематических вечеринок.

Эксперт отметила, что выбор стиля зависит от дресс-кода мероприятия.

«Например, для ретро-вечеринок можно выбрать одежду из 70-х или 80-х, для готических — темные и драматические наряды, а для карнавала — яркие и экстравагантные костюмы», — пояснила специалист.

По ее словам, молодежь активно экспериментирует с образами, вдохновляясь соцсетями и знаменитостями. Даже повседневная одежда может включать элементы тематических трендов, однако при этом важно сочетать комфорт и креатив.