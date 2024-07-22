Стилист Кириллова: бесформенные платья в цветочек испортят образ

Летом девушкам стоит быть осторожнее с выбором платья. Так, некоторые модели способны только испортить весь образ, рассказала стилист Тамара Кириллова в беседе с «Москвой 24».

По словам модного эксперта, хуже всего смотрятся варианты, похожие на бесформенные халаты. Если хочется носить платья именно в цветочек, лучше отдавать предпочтение моделям простого кроя — например, платьям-комбинациям.

Кроме того, неудачным будет платье-футляр до колена, которое сделает весь образ несовременным. Наряды со множеством оборок зрительно урежут фигуру, тем самым нарушая пропорции, отметила Кириллова.

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