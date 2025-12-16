Стилист Ким призвала отложить слишком открытые и прозрачные наряды при подготовке к новогоднему корпоративу

При подготовке к новогоднему корпоративу важно соблюдать баланс между стилем и деловым этикетом. Известный стилист Ольга Ким поделилась с KP.RU советами, как выбрать подходящий наряд и избежать распространенных ошибок.

Эксперт подчеркнула, что новогодний корпоратив — это не встреча с друзьями, поэтому слишком открытые и откровенные наряды не подойдут. «Рекомендую отложить слишком открытые, откровенные, прозрачные наряды», — пояснила стилист.

Также стоит избегать чрезмерного количества украшений и пышных укладок. По мнению Ким, лучше выбрать один яркий акцент и дополнить его умеренно. Это поможет создать гармоничный образ.

Для более спокойного и уместного вида специалист порекомендовала следовать офисному дресс-коду: брюки или юбка длиной миди или макси, закрытый верх и умеренные украшения. Джинсы допустимы только при неформальном формате корпоратива.