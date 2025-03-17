Стилист Ольга Ким назвала самые модные пальто на весну 2025 года. Трендовыми считаются варианты макси-длины: полуприталенные, с акцентом на талии, или прямые, заявила эксперт в беседе с News.ru .

Она также посоветовала обратить внимание на пальто-пиджаки. Такой вариант подойдет для тех, кто много времени проводит за рулем или ездит на общественном транспорте, ведь благодаря крою подол не будет пачкаться.

«Еще один трендовый вариант — это кейп, объемный силуэт с прорезями для рукавов. Этот вариант скорее на теплую весну», — добавила специалист.

Автолюбителям стилист порекомендовала куртки, бомберы и косухи из пальтовой ткани. Их лучше сочетать с шарфом из драпа. Ценителям классики подойдут модели длиной ниже колена на 15 сантиметров. Актуальны и пальто с воротником-стойкой внахлест. Крой визуально напоминает ретро, а еще он практичен, поскольку защищает шею, пояснила Ким.