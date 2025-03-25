Стилист Ким назвала темно-коричневый оттенок одним из главных цветов сезона

Весной 2025 года в тренде будет «горький шоколад». Стилист Ольга Ким в беседе с NEWS.ru назвала темно-коричневый оттенок одним из главных цветов сезона.

По словам эксперта, глубокий коричневый займет центральное место и будет задавать тон в гардеробах и на подиумах, несмотря на популярность пастельных тонов.

Стилист отметила, что цвет сложно сочетать с другими оттенками. Чтобы разнообразить образ, его можно разбавить бежевым, светло-зеленым или светло-желтым цветом. Голубой оттенок также подойдет для комбинации с «горьким шоколадом».

Помимо оттенка «горького шоколада», в моде окажутся и другие цвета. Например, фисташковый, который добавит свежести образу, сиреневый и голубой с легким зеленоватым подтоном, напоминающий цвет Tiffany. Эти оттенки будут популярны среди модниц и станут удачным выбором для весенних нарядов.