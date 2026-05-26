Стилист Казыханова посоветовала не бояться экспериментировать при выборе наряда на выпускной

Стилист Регина Казыханова рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik , что выпускной вечер — это возможность выразить свою индивидуальность и заявить о себе.

Она сравнила подготовку к выпускному с подготовкой к красной ковровой дорожке, где каждая девушка хочет почувствовать себя звездой.

«Нас ждут платья с нарочито увеличенными рукавами, многослойными юбками. Также могут быть едва заметные силуэты из шифона, которые будут мерцать при каждом движении», — отметила эксперт.

Казыханова посоветовала не бояться экспериментировать. Она предложила обратить внимание на яркие цвета и отказаться от пастельных оттенков. Один из трендов — кислотные акценты в образах.