Стилист Капустин посоветовал мужчинам включить в летний гардероб льняные рубашки

Как сохранить комфорт в жару и при этом выглядеть стильно, рассказал эксперт в области мужского стиля и основатель бренда премиальной мужской одежды Cerca Trova Александр Капустин в беседе с «Известиями» .

По его словам, главное — не выбирать максимально открытую одежду. Намного важнее отдавать предпочтение вещам из правильных материалов и свободного кроя.

«Свободная льняная рубашка с длинным рукавом ощущается комфортнее, чем облегающая футболка из плотной синтетики», — объяснил стилист.

Специалист отметил, что снова летнего гардероба — это лен, хлопок и современные смесовые ткани с высоким содержанием натуральных волокон. Они лучше пропускают воздух, помогают телу естественно охлаждаться и сохраняют ощущение комфорта в течение долгого дня.