Трендом осеннего сезона — 2024 станут образы в стиле богемного шика, вдохновленные эстетикой 1970-х годов. Об этом «Москве 24» рассказала топ-стилист Елена Юрина.

По словам эксперта, этот стиль отличается мягкими, обволакивающими силуэтами, обилием воздушных тканей и изысканных принтов. В него входят широкие клешеные брюки, платья-макси с цветочными принтами, длинные юбки с высокой талией, шелковые платки и крупные очки.

Дополнит такой стиль прическа в стиле 1970-х, например, волнистый каскад, и макияж с акцентом на глаза, отметила Юрина. Монохромная роскошь, спорт-шик и экстравагантный гламур будут по-прежнему актуальными в этом сезоне.