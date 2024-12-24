Стилист Юрина: главным акцентом образа на Новый год могут стать крупные серьги

Даже самый скромный наряд можно сделать праздничным с помощью правильно подобранных аксессуаров. Имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина рассказала «Москве 24» , что для создания эффектного образа для встречи Нового года пригодятся платки с новогодними принтами, шляпы с блестящими элементами и многослойные ожерелья.

Главным акцентом образа могут стать длинные или крупные серьги. На новогодние праздники стоит отдать предпочтение моделям с пайетками, стеклянными вставками или яркими камнями. Дополнить образ можно ожерельем необычной формы или многослойным украшением. Особенно выигрышно будут смотреться изделия с блестками или полудрагоценными камнями, многоуровневые браслеты или массивные стильные цепи для рук.

Правильная сумка также способна преобразить наряд. Матовые или блестящие клатчи с необычным дизайном, пришитыми элементами или яркие модели будут вполне уместны. Сумочки на цепочках или с металлическими вставками также смогут дополнить образ.

Для завершения праздничного лука можно выбрать обувь яркого цвета или с необычными принтами, заключила стилист.