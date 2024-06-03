Стилист Янковская заявила, что прямые однотонные джинсы должны быть в гардеробе каждой женщины

Джинсы давно стали одной из базовых вещей в гардеробе современного человека. Какую модель должна иметь каждая женщина, «Москве 24» рассказала стилист Эльвира Янковская.

Она объяснила, что важно иметь хотя бы одни простые однотонные джинсы. На них не должно быть никаких акцентов и украшений.

«Прежде всего, базовые джинсы не должны иметь никаких потертостей, дыр, вышивок и страз. Выбирать следует модели монохромного цвета, без каких-либо разводов», — отметила стилист.

Она добавила, что следует остановится на прямом крое. Кроме того, выбрать классическую среднюю или высокую посадку.