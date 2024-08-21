Стилист Ишимова: основными цветами в одежде этой осенью станут оттенки фисташкового молока и сладкой ваты

Редактор Lamoda, стилист Юлия Ишимова в беседе с «Известиями» назвала модные цвета в одежде этой осенью.

По словам эксперта, в цветовой палитре будут преобладать оттенки фисташкового молока и сладкой ваты. Актуальной по-прежнему остается пастельная палитра.

«С пастелью пьедестал делят красный и зеленый», — процитировал RT Ишимову.

В моду также входят кружевные комбинации, кокеткорные банты, оборки и рюши, добавила эксперт.