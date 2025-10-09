Стилист Гудошина отметила, что в тренде осени свитеры из натуральных материалов с небольшим добавлением синтетики

Свитер — неотъемлемая часть гардероба, но к его выбору следует подходить внимательно. Персональный стилист Евгения Гудошина в беседе с KP.RU рассказала о правилах, которые помогут сделать удачную покупку.

«Учитывайте особенности своей фигуры и цветотип. Популярный сегодня бежевый цвет идет далеко не всем, как и oversize. Объемные вязаные узоры могут визуально увеличивать, а гладкий трикотаж машинной вязки — стройнить. Укороченные модели подойдут фигурам с бедрами шире плеч», — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что в тренде натуральные материалы с небольшим добавлением синтетики, например, шерсть с полиэстером в соотношении 80 на 20. Кашемир и шерсть с шелком остаются наиболее комфортными вариантами. Однако свитеры с пришитыми воротничками, рукавами три четверти или «хомутом» уже вышли из моды.

Стилист рекомендовала носить свитер с белой футболкой под ним — это освежит образ. Заправленный край футболки удлинит ноги. Укороченные модели хорошо смотрятся с брюками на высокой талии, а удлиненные — с легинсами, подчеркнула Гудошина.