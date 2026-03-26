Стилист Гордиас назвала цвета фуксии с фиолетовым подтоном трендом весеннего макияжа
Визажист-стилист Ольга Гордиас рассказала о популярных цветах и трендах в макияже. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».
По словам эксперта, сейчас мода не диктует конкретные тренды — идет диалог между базой и экспериментом.
«Самое важное — это найти из всего многообразия то, что подходит именно вам», — отметила специалист.
Гордиас подчеркнула, что одной из новинок в весеннем макияже станут яркие акценты, например помада цвета фуксии с фиолетовым подтоном. Также набирают популярность голубые тени.