Стилист Гладкова предостерегла от ношения солнечных очков с красными линзами

Солнечные очки не только дополняют образ, но и защищают глаза от ультрафиолетового излучения. Однако при выборе аксессуара важно учитывать не только форму и цвет оправы, но и оттенок линз. Стилист Анна Гладкова в беседе с KP.RU предупредила об опасности некоторых оттенков линз.

«С красными линзами стоит быть особенно осторожными, так как они не только искажают цветопередачу, что негативно сказывается на нервной системе, но и могут вызывать перенапряжение глазных мышц», — отметила эксперт.

Специалист порекомендовала для солнечной погоды выбирать серые, коричневые или зеленые линзы. Желтые линзы подойдут для пасмурных дней, так как увеличивают контрастность.

Гладкова также добавила, что дорогие модели очков обеспечивают лучший комфорт и безопасность благодаря качественным материалам и встроенным УФ-барьерам. В бюджетных моделях покрытие может стираться, что снижает защитные свойства линз.