Стилист Гладкова посоветовал при выборе наряда на выпускной ориентироваться на характер и фигуру

Подходящий наряд для выпускного вечера — залог незабываемых впечатлений. Модельер, стилист и основатель бренда женской одежды Анна Гладкова в разговоре с MIR24.TV посоветовала ориентироваться не столько на актуальные тенденции, сколько на особенности вашей фигуры и внутренние ощущения.

Специалист предостерегла девушек от выбора пышных платьев с корсетами, назвав их неуместными и неудобными. Вместо погони за трендами Гладкова предложила сосредоточиться на поиске уникального стиля, который будет отражать индивидуальность каждой девушки.

«Одежда – это всего лишь 50% нашего образа, другие 50% складываются из того, как мы себя в ней чувствуем и как двигаемся», — отметила собеседница.

Эксперт моды подчеркнула, что выбор наряда зависит от вашего характера и ощущений, а не от навязанных стандартов красоты.