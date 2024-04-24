Стилист Фортуна порекомендовала женщинам комбинировать тельняшку с юбкой или брючным костюмом | 360°

Общество 24 апреля 2024, 10:59 Стилист Фортуна порекомендовала женщинам комбинировать тельняшку с юбкой или брючным костюмом

Читать 360 в

Тельняшка или блузка в полоску будут хорошо сочетаться с юбкой или брючным костюмом. Таким мнением с ОТР поделилась имидж-стилист Юлия Фортуна.

Эксперт рассказала, что подобный наряд хорошо смотрится на дамах элегантного возраста. Он придает женскому образу легкость и динамику.

Реклама

«Не старайтесь, чтобы полосы были широкие. Один-два сантиметра будет достаточно», — уточнила стилист.

В заключении Фортуна отметила, что возраст — не повод отказываться от денима и каких-то броских вещей.