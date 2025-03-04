Стилист Фомина рассказала, что крупные серьги визуально вытягивают лицо

Правильно подобранные украшения могут подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки. Секретами правильного ношения аксессуаров поделилась стилист Екатерина Фомина в разговоре с «Известиями».
Как отметила специалист, массивные аксессуары, такие как крупные цепи, кольца с большими камнями или объемные серьги, способны оживить даже простой наряд. Кольца с вытянутыми камнями делают пальцы длиннее, а крупные серьги вытягивают лицо.
Геометрические формы придают выразительность, а подвески длиной от 45 сантиметров удлиняют шею и выделяют зону декольте. При выборе изделий важно учитывать цветотип кожи и сочетание украшений с общим образом, подчеркнула Фомина.
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