Стилист Фомина рассказала, что крупные серьги визуально вытягивают лицо

Правильно подобранные украшения могут подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки. Секретами правильного ношения аксессуаров поделилась стилист Екатерина Фомина в разговоре с «Известиями» .

Как отметила специалист, массивные аксессуары, такие как крупные цепи, кольца с большими камнями или объемные серьги, способны оживить даже простой наряд. Кольца с вытянутыми камнями делают пальцы длиннее, а крупные серьги вытягивают лицо.

Геометрические формы придают выразительность, а подвески длиной от 45 сантиметров удлиняют шею и выделяют зону декольте. При выборе изделий важно учитывать цветотип кожи и сочетание украшений с общим образом, подчеркнула Фомина.