Стилист Фомина назвала золото 585-й пробы оптимальным материалом для обручальных колец

Стилист бренда «585 Золотой» Екатерина Фомина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что при выборе обручального кольца важно обращать внимание не только на его внешний вид, но и на износостойкость. Это поможет украшению дольше сохранять первоначальный облик.

Фомина отметила, что золото 585-й пробы — оптимальный материал для обручальных колец. Такой сплав отличается прочностью и устойчивостью к коррозии, а также подходит для ежедневной носки, написало ИА НСН.

Белое золото также считается хорошим вариантом, но его защитное родиевое покрытие нужно периодически обновлять, добавила Фомина.