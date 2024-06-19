Стилист Евдокимова: шорты из качественной однотонной ткани помогут создать образ, который будет смотреться дорого

Стилист Алекса Евдокимова в беседе с «Москвой 24» посоветовала включить в женский летний гардероб шорты из качественной однотонной ткани. По ее словам, они помогут создать красивый образ и будут смотреться достаточно дорого.

Эксперт отметила, что правильные шорты должны быть выполнены из легкой костюмной или смесовой ткани. Хорошо будут смотреться варианты, сшитые из льна. Что касается джинсовых шорт, они должны быть из однотонного голубого материала, без потертостей и с ровными подшитыми краями.

«Важно, чтобы шорты не были очень короткими. Кстати, как раз можно присмотреться к бермудам — сейчас это актуальная модель», — добавила Евдокимова.

Лучше выбирать такую длину, чтобы край шорт заканчивался на самом тонком месте бедра.