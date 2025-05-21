Стилист Джаггер посоветовала не надевать белую одежду на чужую свадьбу

При выборе наряда на чужую свадьбу важно не только учитывать желание выглядеть безупречно, но и соблюдать негласные правила. Об этом рассказала стилист Ирина Джаггер в беседе с сайтом KP.RU .

Даже если официальный дресс-код отсутствует, пояснила эксперт, стоит заблаговременно определиться с цветом одежды, чтобы соответствовать правилам этикета.

«От белого цвета я рекомендую отказаться. Конечно, если присутствие данного цвета в образах не является пожеланием молодоженов», — отметила эксперт.

По ее словам, черный цвет допустим, особенно если выполнен стильно и элегантно. Джаггер рекомендовала выбирать мягкие, нейтральные тона: пудровый, серый, нежно-голубой или пастельно-розовый.