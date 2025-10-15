Стилист Дубинин заявил, что провинциалку можно отличить по колготкам с лайкрой

В Международный день сельских женщин, отмечаемый 15 октября, Life.ru узнал у стилиста Владимира Дубинина, какие признаки могут выдать в девушке провинциалку, даже если у нее в руках брендовая сумка. По словам эксперта, многое может сказать содержимое сумки.

«В сумке обязательно будет карандаш для глаз синего цвета, ведь яркий акцент в макияже — признак провинциальной натуры, которая не боится выделяться. Помада цвета морковь говорит о любви к ярким и насыщенным оттенкам, а тени фиолетового или синего оттенка — о желании подчеркнуть свою индивидуальность, как это было модно в деревнях», — отметил специалист.

Также в сумке могут быть чулки или колготки с лайкрой, лак для волос «Прелесть» и парфюм Molecula 02. А у тех, кто привык к простоте и домашнему уюту, могут оказаться бутерброд с колбасой и зеленым луком и небольшая пачка купюр номиналом в 1000 рублей. Именно эти мелочи создают образ, который сразу выдаст в вас провинциалку — простую, искреннюю и немного наивную приезжую девушку, заключил Дубинин.