Стилист Дубинин рассказал, что обратная техника мытья головы поможет дольше сохранить цвет волос

Многие привыкли начинать мытье головы с использования шампуня. Однако стилист Владимир Дубинин в интервью Life.ru представил необычный метод ухода за волосами, который меняет привычный порядок: сначала на волосы наносят кондиционер, а затем уже шампунь.

Этот метод известен как Reverse Washing, или «обратное мытье». По словам эксперта, его активно рекомендуют и используют многие люксовые косметические бренды из США, и в последние годы он становится популярным в России.

Стилист подчеркнул, что эта техника может быть особенно полезной для людей, окрашивающих волосы и стремящихся сохранить холодный оттенок без желтизны, так как кондиционер помогает «запечатать» пигмент. Кроме того, метод подходит для сухих кончиков, делая волосы более напитанными и увлажненными, а также для тонких волос, склонных к жирности у корней, позволяя увлажнить длину без утяжеления.

Техника обратного мытья проста: на влажные волосы наносится кондиционер, затем шампунь — на кожу головы и по длине. Средство тщательно вспенивают и хорошо промывают волосы. После этого можно использовать уходовое или защитное средство и приступать к сушке.