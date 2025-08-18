Стилист Добурдаева рассказала, что при примерке брюки не должны собираться в складки

Подобрать одежду по размеру бывает непросто, ведь у разных брендов вещи одного размера могут отличаться. Модельер-конструктор и стилист Вера Добурдаева поделилась с KP.RU секретами, как добиться идеальной посадки наряда.
По словам эксперта, одежда должна быть удобной и не сковывать движения. Необходимо обращать внимание на детали при примерке. Так, плечевой шов должен совпадать с линией плеча, допустимо небольшое смещение вперед. Боковые швы и линии бортов верхней одежды должны быть прямыми. В области груди и подмышек не должно быть складок.
Как пояснила специалист, важно, чтобы линии на брюках оставались ровными и вертикальными. Если ткань собирается в складки спереди или сзади, значит, размер или посадка не подходят.
Седьмой этап турнира «Короли дворовых площадок» прошел в Подольске
Команда из Одинцова примет участие в соревновании «Битва роботов»
Баскетбольный турнир памяти тренера Данилы Сотникова прошел в Подольске
Трамп заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине
Новые пешеходные дорожки начали укладывать у Комсомольского пруда в Одинцове
Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте