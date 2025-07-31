Стилист Добурдаева рассказала, что очки с полуободковыми оправами могут сделать лицо моложе

Стилист и модельер-конструктор Вера Добурдаева в беседе с сайтом kp.ru поделилась секретами, какие модели очков помогают выглядеть моложе.
«Для того, чтобы визуально выглядеть моложе, следует выбирать оправы с цветовым акцентом на верхней части, с декором во внешнем верхнем углу, полуободковую, «кошачий глаз» и ее производные формы», — привел слова специалиста сайт RT.
Кроме того, Добурдаева упомянула, что модели с легким низом и спортивные очки с «летящей» верхней частью оправы способны визуально сузить лицо.
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