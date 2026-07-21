Стилист Дембикова сообщила, что французский маникюр теряет популярность

Стилист Лина Дембикова сообщила, что французский маникюр теряет популярность. На смену ему приходят более современные тенденции, написал Life.ru .

По словам эксперта, сейчас актуальны два основных направления: натуральный маникюр и инфантильные вариации с декоративными элементами. «Французский маникюр сейчас — это не самый актуальный вариант, потому что есть две глобальные тенденции. Первая — натуральный маникюр, приближенный к естественному, который не отвлекает внимания и просто выглядит гигиеническим», — отметила Дембикова.

Еще одним трендом этого лета стали длинные бежевые ногти. По мнению стилиста, популярность такого маникюра принесла модель Хейли Бибер. С тех пор длинные бежевые ногти закрепились среди актуальных тенденций, добавило Ura.ru.