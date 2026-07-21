Стилист Дембикова сообщила, что французский маникюр теряет популярность
Стилист Лина Дембикова сообщила, что французский маникюр теряет популярность. На смену ему приходят более современные тенденции, написал Life.ru.
По словам эксперта, сейчас актуальны два основных направления: натуральный маникюр и инфантильные вариации с декоративными элементами. «Французский маникюр сейчас — это не самый актуальный вариант, потому что есть две глобальные тенденции. Первая — натуральный маникюр, приближенный к естественному, который не отвлекает внимания и просто выглядит гигиеническим», — отметила Дембикова.
Еще одним трендом этого лета стали длинные бежевые ногти. По мнению стилиста, популярность такого маникюра принесла модель Хейли Бибер. С тех пор длинные бежевые ногти закрепились среди актуальных тенденций, добавило Ura.ru.