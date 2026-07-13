Стилист Дембикова посоветовала включить в летний гардероб галоши

Стилист Лина Дембикова в беседе с Life.ru отметила, что галоши — это не только удобная, но и актуальная вещь в гардеробе. Они пригодятся как летом, так и осенью.

По словам эксперта, тренд на резиновую обувь давно стал необходимостью, а не просто модным веянием. Она посоветовала экспериментировать с фактурами, чтобы сделать образ более выразительным, добавило Ura.ru.

«Мои любимые приемы строятся на игре контрастов. Например, легкие пижамные или бельевые шорты хорошо сочетаются с длинным тренчем или объемной ветровкой. Такой прием создает уличный шик, который сейчас находится на пике популярности», — объяснила стилист.

Также специалист рекомендовала не откладывать покупку галош до осени, ведь такая обувь актуальна уже сейчас и прослужит весь сезон.