Стилист Чурцинова: деним и бахрома вернутся в моду весной 2024 года | 360°

Общество 25 апреля 2024, 12:07 Стилист Чурцинова: деним и бахрома вернутся в моду весной 2024 года

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Стилист Катя Чурцинова посоветовала включить в гардероб вещи из джинсовой ткани. Деним, а также бахрома станут трендами весны и лета 2024 года, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, в этом сезоне модно сочетать разные оттенки данной ткани. Кроме того, можно разбавить образ вещами из легких материалов, добавил сайт kp.ru.

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Специалист рекомендовала обратить внимание на наряды с бахромой. Такие предметы гардероба всегда выглядят динамично и эффектно.