Стилист Болотова высказала сомнения в эффективности сезонных цветотипов

Теория сезонных цветотипов, популярная среди специалистов по работе с внешностью, не всегда применима на практике. О недостатках универсальных классификаций и ключевых аспектах профессионального подхода к созданию образа рассказала «Известиям» стилист-имиджмейкер сети учебных центров «Эколь» Светлана Болотова.

По словам эксперта, разделение типов внешности на четыре основных цветотипа по временам года — это стандартизированный подход, который на практике не работает. Болотова подчеркнула, что при выборе гардероба важно учитывать индивидуальные особенности: цвет волос, кожи, губ, глаз. Она отметила, что радужка глаз может содержать как теплые, так и холодные оттенки, что расширяет возможности при подборе одежды.

Стилист считает использование сезонных цветотипов непрофессиональным, поскольку многогранная природа внешности не вписывается в строгие рамки четырех групп.

«Важно учитывать еще и фактуру внешности, линии, их плавность или угловатость. Кроме того, немаловажно обращать внимание на темперамент, характер человека, а также его манеры и социальную роль», — пояснила Болотова.

Современные тенденции направлены на персонализацию и индивидуальный подход. Задача стилиста — понять, чем живет человек, и подобрать образ, который соответствует его внутренним ощущениям. Только после анализа всех этих параметров можно выбрать наиболее подходящие гардеробные решения.