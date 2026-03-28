Стилист Болохнова заявила, что сборы на школьный выпускной могут превысить 120 тысяч рублей в 2026 году

Персональный стилист и фешн-эксперт Эмма Болохнова сообщила «Москве 24» , что сборы на школьный выпускной могут превысить 120 тысяч рублей в 2026 году.

По словам эксперта, в масс-маркете костюм для юноши можно приобрести за 10–15 тысяч рублей, а с обувью общий бюджет составит 20–30 тысяч рублей. В мидл-сегменте костюм будет стоить от 50 тысяч рублей, а обувь — 15–20 тысяч рублей.

Для девушек в бюджетном сегменте масс-маркета платье или юбка обойдутся в 4,5–8 тысяч рублей, босоножки или туфли из искусственной кожи — в 3,5–5,5 тысячи рублей, клатч или небольшая сумка — 2–3,5 тысячи рублей. Общая стоимость образа составит примерно 11,5–20 тысяч рублей.

Также стилист напомнила о «скрытых расходах»: корректирующее белье, услуги ателье, макияж и укладка.