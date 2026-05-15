Стилист Белозор рассказала, что природная палитра станет трендом лета 2026

С приближением теплого сезона многие задумываются о том, как обновить свой гардероб. Стилист-имиджмейкер Дарья Белозор в интервью радио Sputnik поделилась ключевыми трендами лета 2026 года.

По мнению эксперта, основной акцент следует сделать на естественности и расслабленном силуэте. Вещи должны создавать ощущение комфорта и свободы.

«Лето 2026 года продолжает тренд на "умную простоту": свободные брюки из легких тканей, мягкие костюмы без жестких линий, рубашки оверсайз», — подчеркнула Дарья Белозор.

Природная цветовая палитра также играет важную роль. В тренде оттенки песка, оливкового масла, сливочного белого и выгоревшего голубого. Эти цвета остаются актуальными на несколько сезонов вперед, что делает их отличным выбором для базовых вещей. Особое внимание стоит уделить текстурам и тактильности.

«Лен, тонкий хлопок, сетка, полупрозрачные материалы. Лето 2026 — это игра фактур, когда даже простой образ выглядит дорого за счет материала», — отметила стилист.

Завершат образ обувь и аксессуары. В моде остаются минималистичные сандалии, плоские мюли и мягкие сумки без жесткой формы. Украшения будто бы слегка винтажные, словно с историей.

Главный совет от Дарьи Белозор: не ждать лета, а уже сейчас покупать базу — легкие костюмы, натуральные ткани и спокойные оттенки.