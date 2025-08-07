Стилист Белов раскритиковал школьную форму от Минпросвещения

Международный эксперт по стилю Александр Белов в разговоре с ИА НСН заявил, что школьная форма от Минпросвещения выглядит неактуально и несовременно.

Он сказал: «Выглядит школьная форма максимально неактуально, будто сделано не для детей, а для взрослых. Думаю, это будет переделываться, вряд ли детям дадут такое носить, смотрится, как шутка».

Он отметил, что пропорции и длина жакета женского костюма выглядят несовременно, а цвета напоминают о 60-х годах СССР. Мужской костюм был описан как темный и однотонный, а сочетание с голубым галстуком скорее напоминает форму охранника или чиновника.

На пресс-конференции в Москве Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы, заявив, что единая форма поможет «стереть границы» между детьми из семей с разным доходом. Однако позже уточнили, что учебные заведения смогут самостоятельно устанавливать требования к одежде.

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец также считает, что предложенный стандарт формы в 2025 году может вызвать лишь «ухмылку и улыбку».