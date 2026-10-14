Стилист Белов посоветовал дорабатывать готовые костюмы в ателье

Людям с нестандартным телосложением стоит подогнать готовую одежду у швеи или заказать индивидуальный пошив. Об этом на пресс-конференции ИА НСН сообщил международный эксперт по стилю Александр Белов.

По словам эксперта, хорошо сидящий комплект за 50 тысяч рублей выигрывает у неподходящего за полмиллиона. Индивидуальный пошив смотрится премиально, однако готовый костюм из качественной ткани также можно скорректировать у мастера.

Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус добавил, что стартовая цена мужского костюма на заказ начинается от 80-85 тысяч рублей, сравнив эту стоимость с месячной зарплатой.