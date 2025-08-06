Стихия ударит по Подмосковью 7 августа. Жителей попросили не выходить из домов

МЧС предупредило о ливнях и грозах в Подмосковье 7 августа

Росгидрометцентр спрогнозировал резкое ухудшение погоды в Московской области. Пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале предупредила жителей региона о грозах.

Кратковременные дожди вероятны почти во всех районах Московской области. В отдельных муниципалитетах ожидаются не только сильные ливни, но и грозы.

В МЧС призвали жителей Подмосковья строго соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендовали снижать скорость, держать безопасную дистанцию и использовать ближний свет.

Кроме того, автомобилистов попросили не парковаться под деревьями и рекламными конструкциями. Такие сооружения может снести сильный ветер, сохраняется и опасность попадания молний.

Тем, кто окажется на улице, следует избегать укрытий под линиями электропередач, деревьями и металлоконструкциями.

Также опасно находиться рядом с водоемами и неустойчивыми строениями. Жителям советуют плотно закрыть окна, убрать с балконов легкие предметы и отключить ненужные электроприборы от сети.

Оперативный дежурный МЧС по региону рекомендовал жителям Подмосковья оставаться в непогоду дома, если есть такая возможность.

Сильные дожди этим летом накрывали Московскую область несколько раз. Синоптики ожидают, что осень в регионе нагрянет раньше срока.