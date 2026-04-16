Стенд Петербурга на ПМЭФ-2026 обойдется в 186,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге выбрали подрядчика, который займется организацией экспозиционно-делового стенда города на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. Об этом сообщила gazeta.spb .

Стоимость контракта составила 186,6 миллиона рублей, что значительно больше суммы прошлого года. На участие в тендере было подано три заявки, победителем стал тот, кто предложил наименьшую цену.

Подрядчику предстоит разработать дизайн-проект, построить экспозицию на площадке «Экспофорума» и провести мероприятия в рамках форума. Общая площадь застройки составит не менее 1,6 тысячи квадратных метров. Подрядчик также организует кейтеринг, обеспечит презентационной продукцией и проведет демонтаж после окончания форума.